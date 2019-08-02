Российские производители мороженого не хотят инвестировать в «ДНР». Новости

«Республиканские» производители мороженого не боятся конкуренции с поставщиками мороженого из России и Беларуси. Отмечают, что те не хотят вкладывать инвестиции в свое продвижение в «ДНР», и поставляют не всегда качественную продукцию. Об этом сообщает местная газета.

«У нас нет пока конкурентов. Как наши конкуренты изучают нашу продукцию, так и мы исследуем в лабораторных условиях их мороженое, чтобы понимать, с кем имеем дело. Мы выигрываем прежде всего за счет высокого качества — не используем никаких добавок, растительные жиры, которые вредят здоровью. Используем для изготовления мороженого только натуральное сырье, прежде всего из Беларуси. Я каждое утро прихожу в цех и пробую мороженое, поэтому его качество гарантирую», — говорит гендиректор донецкого хладокомбината «Винтер» Андрей Щукин.

Производители «Геркулеса» (незаконно работающие под украинской торговой маркой) тоже проводят дегустацию мороженого новых производителей из других стран, которое появляется в торговых точках «ДНР». «Некоторые виды изучаем с привлечением нашей лаборатории, иногда это позволяет выявлять недобросовестных производителей. Сами же мы используем молоко, которое дает наше фермерское хозяйство, а также закупаем его у проверенных поставщиков из РФ», – уверяет гендиректор «Геркулеса» Игорь Кавешников.

Определить, насколько существенно повлияли на донецкий рынок поставки российского или белорусского мороженого, сложно – в «ДНР» нет официальных статистических данных или исследований по поставщикам и производителям из других регионов.

«Российские производители мороженого определенно уже завоевали часть торговых полок и потребителей на нашей территории, Но из-за нестабильной ситуации в регионе они не осуществляют значительных инвестиций в свои бренды – не покупают морозильные лари, не вкладываются в масштабную рекламу. В том числе и по этим причинам их доля на нашем рынке мороженого пока недостаточно высокая», – считает Кавешников.

Он уверяет, что «Геркулес» сейчас реализует продукцию не только в «ДНР» и «ЛНР», но еще и в аннексированном Крыму.

«С другими регионами России нам, к сожалению, до сих пор не удалось наладить стабильные торговые отношения. И связано это в большей степени с нежеланием потенциальных партнеров сотрудничать с предприятием, находящимся на территории с неопределенным статусом. Да и сам по себе рынок мороженого в РФ достаточно насыщен, там очень много местных производителей, на конкуренцию с которыми нужны значительные ресурсы», – делится представитель «Геркулеса».

Гендиректор «Винтера» отмечает, что в целом пристрастия к определенным видам мороженого у тех же дончан сложились уже давно, но предпочтения еще зависят и от сезона. В жаркое время многие покупают более легкое мороженое с фруктовыми наполнителями, с низким содержанием калорий и жиров. В остальное время покупают различные виды мороженого и не смотрят на его жирность. По словам Щукина, в сезон созревания ягод и фруктов хорошо идет так называемая семейная серия – мороженое от 0,5 до 2 кг.

По данным «Винтера», самыми востребованными остаются пломбиры, «Каштан», «Спортивное» и некоторые другие виды их продукции. У «Геркулеса» отмечают, что из их видов самым популярным мороженым является ванильное мороженое «Пломбир "Панда"» в вафельном стаканчике.

Как сообщалось ранее, в Донецке новинкой сезона-2019 стала серия мороженого, посвященная сериалу «Игра престолов», а также десерт со вкусом огурца и арбуза – «Кукумбер». В 2017 году местные производители отличились выпуском мороженого «Черминатор», которое окрашивает язык, зубы и губы в черный цвет.

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