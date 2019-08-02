Налоги и зарплата: Президенту Украины предлагают ликвидировать военный сбор. Новости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают ликвидировать отчисления из заработных плат населения на нужды армии в виде военного сбора. Текст соответствующей петиции обнародован на официальном сайте главы государства.

«Предлагаю снять с населения финансовую ответственность за содержание армии путем отчисления зарплатного процента. Считаю, что финансовое обеспечение госслужащих – это прямая обязанность государства исключительно за бюджетные средства и не надо перекладывать эту ответственность на и без того небогатое население», – написал автор петиции Николай Валуев.

Скриншот сайта президента Украины

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 30 июля, собрала 794 голоса из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 90 дней.

Напомним, в Украине военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.