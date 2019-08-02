Даже фасад уже не парадный: Как выглядит цирк «Космос» в Донецке (25 фото). Новости

26 августа этого года исполнится 50 лет со дня открытия цирка «Космос». Цирк начал свою работу в 1969 году, в канун юбилейных торжеств, посвященных 100-летию города Донецка. Для Донецка это было событием чуть ли не вселенского масштаба.

Строительство цирка в 1967 году

Открытие цирка 26 августа 1969 года

В довоенное время на арене донецкого цирка выступали представители артистических династий Дуровых, Филатовых, Запашных, Ольховиковых, Волжанских, Кио, Александровых-Серж, Кантемировых, Бегбуди, Ташкенбаевых, Ходжаевых. Здесь гастролировали прославленные Юрий Никулин, Олег Попов, Михаил Румянцев, Маргарита Назарова, Людмила и Владимир Шевченко, Людмила Котова и Юрий Ермолаев, Тамерлан Нугзаров, Владимир Довейко, Марина Маяцкая, Нелли Касеева и другие.

Цирк в 1975 году

Конечно, здание цирка за многолетнюю историю довольно обветшало. Проводились незначительные косметические ремонты: внешние и внутренние. Но строение требовало капитальной реконструкции. Такая реконструкция должна была пройти к 2012 году, к открытию чемпионата Европы по футболу. Были разработаны проекты наружного ремонта и нового оформления здания и проекты внутреннего переустройства. Но реконструкция тогда не состоялась. «Капиталка» была запланирована на 2015-2016 годы.

Проект реконструкции цирка

И этот проект был бы, несомненно, реализован. Во-первых, время уже требовало своего, во-вторых, не могло такое культовое место в современном Донецке оставаться обветшалым и неприглядным. Но всему помешали события 2014 года.

С началом боевых действий в Донецке цирк непродолжительное время оставался закрытым. Но потом «республиканское» руководства переориентировалось на сотрудничество с «Росгосцирком». И в город начали приезжать российские цирковые коллективы. Конечно, известные гранды здесь не появляются. А о качестве выступлений гастролирующих бригад мнения различны. Одни – хвалят, другие – ругают. Дети, естественно, в восторге от любого выступления.

А само здание продолжает понемногу приходить в упадок. Ступени на парадном входе давно уже потеряли ровность. Рушатся и обсыпаются парапеты, «облазят» фонтаны. Ржавеют металлические конструкции здания. Отлетает облицовка фасада. И когда теперь здание приведут в порядок – неизвестно.

Как выглядит «Космос» сегодня – в фотографиях «Донецких новостей»:

Как сообщалось ранее, здание цирка «Космос» построено по типовому проекту, в итоге, аналогичные «близнецы» находятся еще в 10-ти городах Украины и России. В нынешнем 50-м сезоне цирк работал до 23 июня, а затем ушел на «каникулы» до осени.

Дончане отмечают, что при их низких зарплатах посещение цирка всей семьей обходится дорого. Семье из троих человек посещение «Космоса» обходится в 1 200 руб. (492 грн).

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