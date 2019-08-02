Центр карьеры в ДонНУ: Как вуз-переселенец помогает с трудоустройством. Новости

В Донецком национальном университете им. В. Стуса (перемещен в 2014 году из Донецка в Винницу) работает Центр карьеры, где помогают студентам пройти практику и с трудоустройством. Об этом рассказала директор учебно-практического центра карьеры и профессионального роста ДонНУ Виктория Копыльчук.
Главная задача Центра карьеры и профессионального роста в ДонНУ – искать место для практики, а в идеале – и для трудоустройства студентов и выпускников. Сейчас вуз-переселенец сотрудничает с 200 предприятиями, где нуждаются в молодых специалистах.
«Мы проводим анализ, и 63% выпуска 2018 года наших выпускников трудоустроены, причем не просто, а по специальности», – сообщила Копыльчук.
Одна из выпускниц ДонНУ – Ирина Мулык. Девушка изучала в вузе экономику, а теперь работает в отделе внешнеэкономической деятельности энергетической компании. Ее карьера началась после того, как университет направил ее на практику. «Я проходила практику сначала в логистическом отделе, потом в отделе ВЭД. Параллельно я писала диплом. Сдала диплом, защитила, а потом меня уже пригласили на постоянную работу в отдел внешнеэкономической деятельности», – рассказала выпускница ДонНУ.
Центр карьеры и профессионального роста ДонНУ поддерживает связи с выпускниками, а также проводит курсы и тренинги по повышению квалификации и для студентов, и для преподавателей. «На сегодня, если я что-то умею, то это не значит, что завтра я буду точно также востребована. Потому что завтра будут уже другие требования, другие технологии. Мир очень динамичен, и, соответственно, мы тоже должны быть динамичными – вот что такое повышение квалификации», – отмечает руководитель Центра карьеры.
Напомним, вуз-переселенец Донецкий национальный университет им. В. Стуса был основан в 1937 году в Донецке. В 2014 году из-за боевых действий на Донбассе учебное учреждение переехало в Винницу. Сейчас в его составе 8 факультетов и один научно-учебный институт. Здесь учатся более 5 тыс. студентов. Вуз готовит 35 бакалаврских и 37 магистерских программ.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»
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