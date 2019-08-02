Падение доллара: На Донетчине подорожали квартиры (Видео). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) уже неделю доллар держится на уровне 25,5 грн, что свидетельствует об укреплении гривны, передает телеканал «Донбасс».

Из-за колебаний иностранной валюты изменяются и правила на рынке недвижимости. Продавцы жилья выставляют на продажу квартиры. И прайс – уже не в американских долларах. «Больше стали покупать в гривневом эквиваленте. По сравнение с весенними ценами, двухкомнатные квартиры поднявшегося в стоимости на 20%», – говорит эксперт по рынку недвижимости Покровска Елена Красная.

Эксперты считают, что стоимость горючего не снизится. Тем более, что с 1 августа Кабмин ввел пошлину на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. «С учетом того, что есть такая ситуация, связанная с вводом пошлин и подорожания топлива в опте, я думаю, что этот процесс затормозится», – считает эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

Сейчас в Покровске цены на 95-й бензин – 27,95 грн / литр, 92-й – 26,95 грн, дизель – 29,40 грн, газ – 12,20 грн.

В отличие от доллара, цены на мясо ползут вверх. Говядина или свинина на рынках страны не менее 100 грн за кило. «Очень поднялась цена. Поэтому берут меньше. За пару недель – где-то на 15 гривен дороже», – поясняет продавец мяса Марьяна Небеска.

Вслед за мясом, дорожают сезонные овощи и фрукты. Причина – нынешний неурожай. Цены заоблачные, поэтому спрос меньше. «Помидоры очень редко покупаю. Если еду к детям. Очень дорого. По 30-35 грн, есть и по 40 грн», – сетует пенсионерка Антонина Катомкина.

Эксперты объясняют, что в августе станут дешевле привозные фрукты – бананы, апельсины. Из-за падения доллара, снизилась цена на их закупку. При этом стоимость товаров будет зависеть не только от курса валют.

«Как будет развиваться экономика. Если не будет каких-либо сильных потрясений, то скорее всего мы будем наблюдать те же сезонные изменения цен на различные виды товара, которые мы наблюдаем ежегодно», – считает финансовый аналитик Александр Соколов.

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем доллар будет расти. С сентября за «зеленый» могут просить на несколько копеек больше, т.к. начнется бизнес-сезон.

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