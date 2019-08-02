Дикий контраст Щурово: Блогер показал базы отдыха на Донетчине (Фото, видео). Новости

Переселенец из неподконтрольного украинской власти Донецка Максим Копачевский снова побывал в Щурово (Донецкая обл.), где по обе стороны Северского Донца множество заброшенных баз отдыха. Своими новыми впечатлениями о работающих и неработающих турбазах блогер поделился в соцсети.

Он показал, как выглядят неработающие летние площадки кафе, магазины и базы отдыха, расположенные в километре от поселка Щурово. «Они не работают, потому что, наверное, не выгодно», – предположил Максим.

На территории одной из баз отдыха нет даже ворот, домики для отдыха разобраны по кирпичам, много строительного мусора и разрытые траншеи, из которых, возможно, выкопали железные трубы. «Тут было много домиков, которые уже разобрали. Одни сваи остались и то – видно, что некоторые пытаются разбить на кирпичи, некоторые поваленные, их выкапывают. Строительный материал, короче», – рассказал блогер.

Фото: скриншот видео YouTube

Он также показал разобранные строения столовой, сцены, беседок и других домиков отдыха, расположенных в сосновом лесу вблизи поселка Щурово.

Фото: скриншот видео YouTube

По соседству с этой разрухой есть и работающие базы отдыха с ухоженной территорией, магазинами, кафе, а также благоустроенный пляж с кафе на берегу Северского Донца. В этой части поселка Щурово достаточно много отдыхающих.

Фото: скриншот видео YouTube

«Если на пляжах НКМЗ и Макеевкокса стоят кафе, продают прохладительные напитки, то на территориях заброшенных баз орудуют желающие поживиться металлом, строительным материалом. Короче, базы разносят до фундамента. Снимают даже обшивку. На работающих базах есть магазины с терминалами, столовые с широким меню, на НКМЗ есть рынок, там можно найти все: свежая рыба, копченная рыба, соленая... фрукты, овощи, молоко, творог, мясо курицы, варенье из шишек, консервированные и сушенные грибы из местного леса», – рассказал Максим.

По его словам, аренда домиков и номеров на работающих базах в среднем 100 грн с человека в сутки. На базе «НКМЗ» домик на 4-5 человек обойдется в 330 грн./сутки. На базе «Макеевкокс» от 150 грн до 250 грн за номер. «База "Сапфир" предлагает номера чуть дороже, но говорят есть все и даже люкс. Домики на базе "Медик" от 80 грн в сутки, но мест нет нигде, ни в "Медике", ни в "Сапфире", ни в других базах из вышеперечисленных», – говорит блогер.

Фото: скриншот видео YouTube

«К сожалению, существует дикий контраст между работающими и забытыми базами отдыха в Щурово», – резюмировал Максим.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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