Я – не алкоголик: Мэр Славянска получил результаты психиатрического осмотра (Фото). Новости

Сегодня, 2 августа, городской голова Славянска (Донецкая обл.) Вадим Лях получил результаты анализов по содержанию в организме нарко- и алко- веществ, которые он сдавал для разрешения на получение травматического оружия. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Вадим Лях продемонстрировал сертификат о прохождении профилактического наркотического осмотра и медсправку о прохождении обязательных предварительного и периодического психиатрических осмотров.

«Результатом стало выдача мне сертификатов о том, что я и могу, с одной стороны, иметь возможность приобрести травматическое оружие. И второе – это то, что я не алкоголик и не наркоман, а также психически здоровый человек. Считаю, что такие экспертизы необходимо проходить всем участникам предвыборного процесса, до начала выборов, чтобы определиться, кто будет руководить страной, работать в парламенте страны, кто будет мэром города, психически ли он здоров. Поэтому обязательно необходима психиатрическая экспертиза, обязательно нужно пройти тесты, чтобы не было потом каких-то постфактум решений и сожалений жителей города, что выбрали не того или завел не туда», – прокомментировал мэр.

Согласно сертификата наркотического осмотра, у Вадима Ляха наркологических противопоказаний на хранение и использование травматического оружия не выявлено.

В медицинской справке о прохождении обязательных предварительного и периодического психиатрических осмотров указаны следующие результаты:

психиатрические противопоказания на выполнение обязанностей городского головы – отсутствуют;

психиатрические противопоказания для деятельности государственного служащего – отсутствуют.

Как сообщалось ранее, Вадим Лях, как действующий мэр, решил получить травматическое оружие, для чего необходимо пройти серию обследований. «Думаю, ситуация такая, что оно (оружие, – ред.) бы мне дома не помешало. Поэтому пройду все необходимые шаги для получения травматического оружия. Это соответственно предполагает прохождение каких-то тестов, но не предполагает прохождения полного расширенного обследования по наркотикам. Просто это будет в качестве определенного бонуса – пройду еще и расширенный тест на наркотики, так сказать, на профпригодность», – пояснял мэр.

Анализы он сдавал публично 31 августа.