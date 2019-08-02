Эксперты проанализировали причины и динамику приостановки выплат ВПЛ. Новости

В первом квартале 2019 года 10% переселенцев сообщили, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе подверглись приостановке соцвыплат и пенсий, из них 30% сообщили о приостановках в 2018 году. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, среди переселенцев, которые столкнулись с приостановкой выплат, 6% имели место в период с октября по декабрь 2018 года, 7% произошли с июля по сентябрь 2018 года, 10% с апреля по июнь 2018 года и 7% имели место с января по март 2018 года. Только 1% ВПЛ сообщили о приостановке социальных выплат в первом квартале 2019 года.

«В 2018 году и первом квартале 2019 года самое большее количество случаев приостановки социальной помощи касалось ежемесячной адресной помощи ВПЛ на проживание (47%), а также выплат пенсий (46%). Среди ВПЛ, подвергшихся приостановкам социальной помощи, 72% были известны их причины», – говорится в отчете.

Наиболее распространенные причины приостановки выплат ВПЛ следующие:

отсутствие официального трудоустройства – 19%;

отсутствие дома при проверке органом социальной защиты населения – 17%;

пребывание за границей более 60 дней – 9%;

получение жилья в нынешнем месте жительства – 6%;

изменение места жительства – 6%;

отсутствие необходимых документов или ошибка в них – 4%.

В первом квартале 2019 года 54% переселенцев сообщили, что знакомы с процедурой восстановления социальных выплат, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Среди тех, кому приостановили выплаты, лишь 4% ВПЛ обращались в суд для их восстановления.

Эксперты отметили, что средняя продолжительность судебного процесса при этом составила 9,2 месяца, а средняя продолжительность отсутствия выплат– 7,7 месяца для ВПЛ, подвергшихся приостановке социальных выплат и пенсий на протяжении 2017, 2018 годов и первого квартала 2019 года.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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