В центре Мариуполя: Аварийные балконы пугают жителей (Видео). Новости

Аварийные балконы в самом центре Мариуполя (Донецкая обл.) пугают прохожих – каркас прогнил, а шифер едва держится. Потому обвалиться могут в любой момент, передает телеканал «Сигма».

Девятиэтажка у обновленной Греческой площади на проспекте Мира, 72. Роман Янатьев живет здесь вместе с семьей. Мужчина говорит, что владельцев аварийных балконов никогда не видел. А к кому обратиться, чтобы их хотя бы демонтировали – не знает. «Судя по тому, в каком состоянии находится балкон, наверное, вряд ли здесь кто-то живет. Проблемный дом в самом центре города, нашего прекрасного Мариуполя. С этим нужно что-то делать», – считает мариуполец.

Людмила Витальевна под этими балконами ходит почти каждый день, потому что живет рядом. Говорит, в ее доме такие же проблемы. Самостоятельно аварийные сооружения отремонтировать трудно. «Здесь полно таких балконов. С той стороны – наш дом, там балкона рухнул. И все, одна дверь в воздух идет. Это надо как-то укреплять, а частники много берут за работу. Вот и терпим, боимся выходить», – говорит женщина.

В профильном департаменте горсовета отмечают, что ремонтировать балконы могут или жители, или управляющие компании. Если же в квартире никто не живет, специалисты могут демонтировать аварийный объект самостоятельно.

«Представители департамента выйдут на место и посмотрят. Если там конструкции реально представляют опасность, безусловно, мы будем принимать все меры, чтобы жители города были в безопасности», – прокомментировал начальник управления жилфонда Мариуполя Андрей Гутников.

Для этого планируют обратиться к спасателям, чтобы те выполнили все работы.

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