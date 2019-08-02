До 40%: В поликлиниках Мариуполя не хватает врачей (Видео). Новости

В медицинских центрах первичного звена Мариуполя не хватает медиков. У некоторых специалистов уже превышен лимит пациентов. Горожане беспокоятся – не пострадает ли в виду этого качество обслуживания, передает телеканал «Сигма».

Людмила Винская заключила декларацию с врачом по совету знакомых. Женщина довольна тем, что записаться на прием стало легче. «Я пришла, пожалуйста: очередей нет, сразу меня приняли. Врач мне дала указания, я довольна. Если раньше выстаивала очереди, а сейчас – хорошо», – говорит женщина.

Ирина Зайцева работает семейной врачом более 30 лет. Поэтому многие заключили с ней декларации. Медик жалуется, что из-за большого объема сейчас на каждого пациента приходится тратить меньше времени. «У меня больше 2 тыс. пациентов. В принципе, свою норму я взяла, но люди продолжают регистрироваться. Особо их не остановишь. Потому что люди приходят, им нужно выбирать доктора. Ну в день меньше 25 пациентов не бывает», – отмечает врач.

Руководство поликлиники жалуется, что врачи пенсионного возраста освобождаются, а пополнения нет. В центрах первичной медико-санитарной помощи нехватка персонала от 20 до 40%. Поэтому новым сотрудникам предлагают льготные условия труда.

«Это относится к молодым специалистам, и другим врачам, которые приходят. В первый год работы, пока они наберут пациентов и не им будет причитаться достойная оплата, центр им доплачивает от 10 до 50%», – пояснил главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 5 Ольга Генова.

В поисках новых специалистов мариупольские медучреждения обращаются и в университеты. Однако, по словам врачей, молодые специалисты приходить не спешат.