Оставляют лунный ландшафт: На «Славкурорте» опять незаконно выкапывают трубы (Фото). Новости

Сегодня, 2 августа, в Славянске (Донецкая обл.) на «Славянском курорте» городским властям, местным жителям и представителям полиции удалось приостановить незаконные земляные работы. В этот раз раскапывание труб теплотрассы проводилось возле заброшенной школы № 14, территория которой принадлежит Славянскому городскому совету.

Как рассказал «Донецким новостям» заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный, о вырезке труб сообщили жители микрорайона «Славкурорт».

«Еще до начала боевых действий школа была выведена из эксплуатации и списана. Землепользование "Славянского курорта" никогда, естественно, на школьную территорию не распространялась. И с тех пор, как школа была выведена с эксплуатации, никаких изменений по земельным отношениям не происходило», – отметил заммэра.

«По территории, прилегающей к бывшей школе № 14 проходит теплотрасса, и прямо под фундаментом старого здания некие люди начали там демонтировать теплотрассу. Такие же работы ведутся на месте бывшей спортплощадки, прорыты траншеи. Но вынуть трубы – это значит, привести в негодность всю инфраструктуру Славкурорта. Местные жители пожаловались на то, что там происходит и не допустили вчера вырезания труб. Сегодня с утра мы с представителями инспекции по благоустройству, земельного отдела и экологами поехали туда. Там увидели давнего нашего знакомого – Валерия Токарева, с которым мы сталкивались по поводу разборки памятника нашим землякам-заводчанам, участникам Второй мировой войны, на "Славтяжмаше". Там он памятник правдами-неправдами отсудил у завода и уже демонтировал как частную собственность. В этот раз он приехал на территорию школы, с ним – трактор и работники, которые продолжают рыть теплотрассу», – говорит Подлесный.

Заммэра отметил, что у Токарева были некие разрешительные документы на земельные работы, но они касались иной территории. «У него действительно есть разрешение на проведение земельных работ, но не там, вообще не там. Мы ему объяснили, что он сейчас проводит земляные работы абсолютно незаконно, проводит их на территории Славянского городского совета», – рассказывает Подлесный.

Представители городского совета вызвали полицию. «Приехала патрульная полиция, а позже и следственная бригада. Задокументировали все то, что происходило. Это безобразие мы прекратили. Не знаю, надолго ли. Надеюсь, что у нас получится совладать с этим беспределом. Но от себя хочу сказать следующее: тут явно хозяева всего комплекса "Славкурорт" хотят изничтожить все, что они могут уничтожить и за что могут получить хотя бы копейку. То есть, после нас – хоть потоп. Это просто вандализм, то, что там происходит. Роют эти трубы, за собой оставляют "лунный ландшафт". Если проехать по "Славкурорту", можно такие места увидеть, что просто страшно становится. Отсюда и наши возмущения, и судебные процессы, в которые мы втянуты с "Укрпрофздравницей" – собственником "Славкурорта"», – резюмировал он.

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