Это оружие врага: У Зеленского уверили, что доступ к заблокированным соцсетям не вернут. Новости

Украинская власть не намерена возобновлять свободный доступ пользователей интернета в Украине к социальным сетям, которые были запрещены после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил советник президента Украины, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев в эфире «Радио Свобода».

«Есть просто враждебные медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не имеем права глупостей делать, а защищать наше информационное пространство имеем», – сказал Потураев.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1 228 физ- и 468 юрлиц. Документ предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети. Кроме того, провайдеров обязали заблокировать доступ к сервисам самого Mail.ru. Также заблокирован доступ к сервисам «Яндекса» за исключением главной страницы поисковика.

Ранее сообщалось, что в связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины, Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объяснил механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений. Об этом сегодня, 22 июля, говорится в сообщении Аппарата СНБО.

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