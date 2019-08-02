Это оружие врага: У Зеленского уверили, что доступ к заблокированным соцсетям не вернут. Новости

Украинская власть не намерена возобновлять свободный доступ пользователей интернета в Украине к социальным сетям, которые были запрещены после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил советник президента Украины, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев в эфире «Радио Свобода».
«Есть просто враждебные медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не имеем права глупостей делать, а защищать наше информационное пространство имеем», – сказал Потураев.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1 228 физ- и 468 юрлиц. Документ предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети. Кроме того, провайдеров обязали заблокировать доступ к сервисам самого Mail.ru. Также заблокирован доступ к сервисам «Яндекса» за исключением главной страницы поисковика.
Ранее сообщалось, что в связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины, Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объяснил механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений. Об этом сегодня, 22 июля, говорится в сообщении Аппарата СНБО.
Читайте также:
- Эксперт об обысках «Яндекса»: Любые подобные сервисы могут сотрудничать со спецслужбами
- Пользователи могут обойти запреты на доступ к российским соцсетям, – СНБО
- Чем жители Донбасса могут заменить ВКонтакте и Одноклассники
- Интернет может подорожать в два раза из-за блокировки российских сайтов, – эксперт
- Большинство жителей Мариуполя пользуются соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» (Инфографика)
- Запрет российских соцсетей: как реагируют украинцы (Инфографика)
- Киберполиция ждет сообщений о провайдерах, которые не заблокировали соцсети
- Власти Лисичанска требуют открыть ВКонтакте и Одноклассники
- Российские соцсети после запрета – как «мигрируют» украинские пользователи (Инфографика)
- Петицию об отмене блокировки ВКонтакте рассмотрит президент
- Сколько украинцев посещает запрещенные российские соцсети
- Запрет соцсетей. СБУ закрывает дырочки
- Глава СНБО обратился к спецслужбе по поводу санкций к российским соцсетям
Комментарии