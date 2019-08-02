Ремонтировать мост у Станицы Луганской можно в период, когда не работает КПВВ, – Комарницкий . Новости

Председатель Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий озвучил ряд проблемных моментов, мешающих начать ремонт взорванного моста возле Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом шла речь во время встречи с руководителем Северодонецкого филиала Луганского офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Мэри Харрис, сообщает сегодня, 2 августа, пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Глава области выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и надежду на поддержку в переговорном процессе по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской.

«На данный момент основная преграда – это нежелание противоположной стороны способствовать подготовительным процессам. Нашим специалистам просто не дают работать у конструкции, чтобы тщательно обследовать разрушенные части», – отметил Виталий Комарницкий.

По его словам, для начала инженерно-строительных работ необходимо обеспечить выполнение трех ключевых условий. Первое – это разминирование прилегающей территории. «Только убедившись в абсолютной безопасности для людей, которые будут работать над восстановлением, можно начинать работы. Пиротехники ГСЧС должны обследовать всю территорию вокруг моста. Это важно, ведь речь идет о человеческих жизнях», – отметил Виталий Комарницкий.

Второе условие – синхронный демонтаж бетонных защитных сооружений. Согласно договоренностям, достигнутыми на переговорах в Минске, процесс демонтажа должен происходить зеркально с обеих сторон. «Каждый день наша специальная техника прибывает на КПВВ, чтобы разобрать блоки. Так мы демонстрируем полную готовность начать процесс. Однако с другой стороны линии разграничения такие действия отсутствуют», – подчеркнул глава облгосадминистрации.

В-третьих, глава области считает целесообразным проводить инженерно-строительные работы в режиме 24/7. «Чтобы не мешать работе КПВВ "Станица Луганская"», предлагаем осуществлять наиболее масштабные манипуляции со спецтехникой и объемными конструкциями в нерабочее время пункта пропуска. Это также обезопасит граждан, пересекающих линию разграничения», – пояснил Виталий Комарницкий.

Председатель облгосадминистрации также акцентировал внимание на том, что ухудшение погодных условий с наступлением осенне-зимнего периода не будет способствовать строительству. Именно поэтому ремонтные работы должны начаться как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ «Золотое». При этом в «ЛНР» считают, что не следует увязывать открытие КПВВ «Золотое» с ремонтом моста у КПВВ «Станица Луганская».

Позже стало известно, что 24 июля НВФ «ЛНР» не допустили специалистов, которые должны были провести обследование разрушенной части моста у Станицы Луганской, для принятия решения по ее восстановлению. А за действиями украинской стороны между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом наблюдали российские пропагандисты с телеканала «Россия1», находясь со стороны НВФ «ЛНР». Но 25 июля украинские специалисты с третьей попытки смогли обследовать взорванный мост возле КПВВ «Станица Луганская». Также сообщалось, что на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» продолжается разминирование территории вокруг разрушенного автомобильного моста. Гарантии безопасности получены на период с 1 по 10 августа.

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