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Ремонтировать мост у Станицы Луганской можно в период, когда не работает КПВВ, – Комарницкий . Новости

Ремонтировать мост у Станицы Луганской можно в период, когда не работает КПВВ, – Комарницкий

02.08.19 18:34dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Луганская госадминистрация

Председатель Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий озвучил ряд проблемных моментов, мешающих начать ремонт взорванного моста возле Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом шла речь во время встречи с руководителем Северодонецкого филиала Луганского офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Мэри Харрис, сообщает сегодня, 2 августа, пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Глава области выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и надежду на поддержку в переговорном процессе по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской.

«На данный момент основная преграда – это нежелание противоположной стороны способствовать подготовительным процессам. Нашим специалистам просто не дают работать у конструкции, чтобы тщательно обследовать разрушенные части», – отметил Виталий Комарницкий.

По его словам, для начала инженерно-строительных работ необходимо обеспечить выполнение трех ключевых условий. Первое – это разминирование прилегающей территории. «Только убедившись в абсолютной безопасности для людей, которые будут работать над восстановлением, можно начинать работы. Пиротехники ГСЧС должны обследовать всю территорию вокруг моста. Это важно, ведь речь идет о человеческих жизнях», – отметил Виталий Комарницкий.

Второе условие – синхронный демонтаж бетонных защитных сооружений. Согласно договоренностям, достигнутыми на переговорах в Минске, процесс демонтажа должен происходить зеркально с обеих сторон. «Каждый день наша специальная техника прибывает на КПВВ, чтобы разобрать блоки. Так мы демонстрируем полную готовность начать процесс. Однако с другой стороны линии разграничения такие действия отсутствуют», – подчеркнул глава облгосадминистрации.

В-третьих, глава области считает целесообразным проводить инженерно-строительные работы в режиме 24/7. «Чтобы не мешать работе КПВВ "Станица Луганская"», предлагаем осуществлять наиболее масштабные манипуляции со спецтехникой и объемными конструкциями в нерабочее время пункта пропуска. Это также обезопасит граждан, пересекающих линию разграничения», – пояснил Виталий Комарницкий.

Председатель облгосадминистрации также акцентировал внимание на том, что ухудшение погодных условий с наступлением осенне-зимнего периода не будет способствовать строительству. Именно поэтому ремонтные работы должны начаться как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ «Золотое». При этом в «ЛНР» считают, что не следует увязывать открытие КПВВ «Золотое» с ремонтом моста у КПВВ «Станица Луганская».

Позже стало известно, что 24 июля НВФ «ЛНР» не допустили специалистов, которые должны были провести обследование разрушенной части моста у Станицы Луганской, для принятия решения по ее восстановлению. А за действиями украинской стороны между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом наблюдали российские пропагандисты с телеканала «Россия1», находясь со стороны НВФ «ЛНР». Но 25 июля украинские специалисты с третьей попытки смогли обследовать взорванный мост возле КПВВ «Станица Луганская». Также  сообщалось, что на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» продолжается разминирование территории вокруг разрушенного автомобильного моста. Гарантии безопасности получены на период с 1 по 10 августа.

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