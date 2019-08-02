Украинский язык должен быть главным и единственным государственным языком, – советник Зеленского. Новости

Политтехнолог и медиа эксперт Никита Потураев, который является советником президента Украины по политическим вопросам против введения региональных языков. Об этом он сказал в интервью « LB.ua ».

« Я против. Мы не должны поддаваться на всякий шантаж, даже вооруженный. У нас работает приоритет европейского законодательства над национальным. Мы должны создавать условия для развития коренных народов. Кроме украинцев, это еще и крымские татары. Остальные – национальные меньшинства. Притворяться, что у нас нет русского национального меньшинства, не стоит. Ведь именно из-за этого мы имеем этих гоблинов на Донбассе в форме российской армии только без опознавательных знаков. Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно живет и какова его численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблем. Украинский – главный и единственныйй государственный язык в стране. Иначе и быть не может», – сказал Потураев.