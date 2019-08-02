В «ЛНР» согласны на ремонт моста у Станицы Луганской без закрытия КПП . Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области заявили, что договорились с украинской сторонй не прекращать работу пункта пропуска в районе Станицы Луганской на период восстановления находящегося там моста. Об этом заявил «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего, пишут сегодня, 2 августа, местные интернет-ресурсы.

По его словам, сегодня была достигнута договоренность и полное понимание того, что останавливать этот переход на какое-то значительное время нельзя.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ «Золотое». При этом в «ЛНР» считают, что не следует увязывать открытие КПВВ «Золотое» с ремонтом моста у КПВВ «Станица Луганская».

Позже стало известно, что 24 июля НВФ «ЛНР» не допустили специалистов, которые должны были провести обследование разрушенной части моста у Станицы Луганской, для принятия решения по ее восстановлению. А за действиями украинской стороны между КПВВ «Станица Луганская» и разрушенным мостом наблюдали российские пропагандисты с телеканала «Россия1», находясь со стороны НВФ «ЛНР». Но 25 июля украинские специалисты с третьей попытки смогли обследовать взорванный мост возле КПВВ «Станица Луганская». Также сообщалось, что на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» продолжается разминирование территории вокруг разрушенного автомобильного моста. Гарантии безопасности получены на период с 1 по 10 августа.

Также сообщалось, что председатель Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий озвучил ряд проблемных моментов, мешающих начать ремонт взорванного моста возле Станицы Луганской. При этом он уточнил, что считает целесообразным проводить инженерно-строительные работы в режиме 24/7. «Чтобы не мешать работе КПВВ "Станица Луганская", предлагаем осуществлять наиболее масштабные манипуляции со спецтехникой и объемными конструкциями в нерабочее время пункта пропуска. Это также обезопасит граждан, пересекающих линию разграничения», – пояснил Виталий Комарницкий.