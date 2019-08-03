Очень медленно: Ситуация в пунктах пропуска утром 3 августа. Новости

Сегодня утром, 3 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 августа через КПВВ последовало более 43 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 10135 человек и 1235 транспортных средств;

«Марьинка» – 9215 человек и 1560 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8010 человек и 1390 транспортных средств;

«Гнутово» – 4798 человек и 1057 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10880 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/40;

«Марьинка» – 0/10;

«Новотроицкое» – 15/40;

«Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

diduz: «4:43. На Никитовке пеших уже человек 250, машин на старом БП до первого поворота, перед проверкой пока немного»;

diduz: «7:55. Пеших в сторону Горловки уже нет, автобусы на ноль едут полупустые. Я в автобусе ехал и внимания на машины не обратил».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Дмитрий: «5:35. Каргилл. Общая далеко на мосту, льготка в начале подъема»;

Ирина: «8:25. В этом направлении жесть! Машин 250 в сторону Украины»;

Екатерина: «8:41. Льготы до моста, основная высоко на мосту»;

Ангелина: «9:03. Стали в 5 часов на мосту, до сих пор не спустились с моста. Очеень медленно… Очередь на середине моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Илья: 5:56. На Еленовке льгота до 5 столба, основная почти до поворота»

Wigor: «8:20. На Еленовке до 4 го туалета на 7: 30. За час пропустили машин 20 в общем»;

Натали: «9:24. На Еленовке сначала пропускали ночевавших 23 машины! А всех особо наглых выгонял сам военный. После уже и перевозы поехали».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Гаго: «9:12. Стоим, легковые до магазинчика, автобусов 9 штук время 9:00».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.