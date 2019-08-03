Очень медленно: Ситуация в пунктах пропуска утром 3 августа. Новости

Сегодня утром, 3 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 августа через КПВВ последовало более 43 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 10135 человек и 1235 транспортных средств;
- «Марьинка» – 9215 человек и 1560 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 8010 человек и 1390 транспортных средств;
- «Гнутово» – 4798 человек и 1057 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 10880 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 30/40;
- «Марьинка» – 0/10;
- «Новотроицкое» – 15/40;
- «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- diduz: «4:43. На Никитовке пеших уже человек 250, машин на старом БП до первого поворота, перед проверкой пока немного»;
- diduz: «7:55. Пеших в сторону Горловки уже нет, автобусы на ноль едут полупустые. Я в автобусе ехал и внимания на машины не обратил».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Дмитрий: «5:35. Каргилл. Общая далеко на мосту, льготка в начале подъема»;
- Ирина: «8:25. В этом направлении жесть! Машин 250 в сторону Украины»;
- Екатерина: «8:41. Льготы до моста, основная высоко на мосту»;
- Ангелина: «9:03. Стали в 5 часов на мосту, до сих пор не спустились с моста. Очеень медленно… Очередь на середине моста».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Илья: 5:56. На Еленовке льгота до 5 столба, основная почти до поворота»
- Wigor: «8:20. На Еленовке до 4 го туалета на 7: 30. За час пропустили машин 20 в общем»;
- Натали: «9:24. На Еленовке сначала пропускали ночевавших 23 машины! А всех особо наглых выгонял сам военный. После уже и перевозы поехали».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Гаго: «9:12. Стоим, легковые до магазинчика, автобусов 9 штук время 9:00».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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