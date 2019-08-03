Билеты в совкую жизнь: В «ДНР» обсуждают новый дизайн проездных талонов (Фото). Новости

С 15 августа во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке начнут продаваться билеты, дизайн которых будет приурочен к 150-летию города. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

В социальных сетях местные жители возмущаются и вспоминают времена СССР.

Владислав «Фейковое государство, билет, номера, флажки эти, совок развалили, а такое дерьмо и подавно»;

Александр: «Чем дольше существует фейковая ДНР, тем больше люди понимают, особенно те, что живут на оккупированных территориях, что их загоняют в жесткий вариант совка. Скоро у них в школах появятся октябрята, пионеры, комсомольцы, культ личности...»;

Александр: «Билеты в совковую жизнь...»;

«Чародей»: «Смотрю, начиная с садиков на занятиях детям уже забивают головы флажками с символикой и это дело каждого родителя, как их воспитывать. Но вопрос, билетики... это хорошо. А в учебниках на картах как мы обозначены?»;

Сергей: «Очередное убожество!»;

Danger: «За 5 лет так и не сумели подделать защитную серебристую полосу на билетах. Ох уж это дынырчанское величие»;

Дима: «ДГНЛ звучит как ИГИЛ»;

Андрей: «Концерт нужно устроить по этому поводу».

Напомним, новшеством транспортной сферы Донецка военного времени стал выпуск иллюстрированных талонов на городской общественный транспорт. К каждому событию, празднику – запускался новый дизайн. Новые билеты появились в декабре 2014 года. По дизайну они были и идентичны довоенным, но: на русском языке; с пометкой «Донецкая народная республика»; вместо защитной ленты (текстовой и графической защиты) – просто полоска «серебрянки».