На Донетчине посчитали переселенцев: Где чаще всего регистрируются ВПЛ. Новости

В Донецкой области по состоянию на 1 августа официально зарегистрировано 491 735 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 01.08.2019 на территории Донецкой области учтено 414 271 семья и 491 735 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 106 535;

дети – 63 351;

лица с инвалидностью – 17 313;

пенсионеры – 304 536.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 832 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 51 449;

Краматорск – 47 982;

Славянск – 38 964;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 841;

Константиновка – 22 991;

Марьинский район – 20 131;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 475;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 966;

Селидово – 15 839.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 июля учтены 1 млн 395 тыс. 99 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Украине отсутствует точная информация о количестве ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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