На Донетчине посчитали переселенцев: Где чаще всего регистрируются ВПЛ. Новости

В Донецкой области по состоянию на 1 августа официально зарегистрировано 491 735 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 01.08.2019 на территории Донецкой области учтено 414 271 семья и 491 735 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 106 535;
- дети – 63 351;
- лица с инвалидностью – 17 313;
- пенсионеры – 304 536.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 832 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 51 449;
- Краматорск – 47 982;
- Славянск – 38 964;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 841;
- Константиновка – 22 991;
- Марьинский район – 20 131;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 475;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 966;
- Селидово – 15 839.
Напомним, в Украине по состоянию на 29 июля учтены 1 млн 395 тыс. 99 переселенцев из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, в Украине отсутствует точная информация о количестве ВПЛ.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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