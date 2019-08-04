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На Донетчине посчитали переселенцев: Где чаще всего регистрируются ВПЛ. Новости

На Донетчине посчитали переселенцев: Где чаще всего регистрируются ВПЛ

ДН

04.08.19 10:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 1 августа официально зарегистрировано 491 735 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 01.08.2019 на территории Донецкой области учтено 414 271 семья и 491 735 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 106 535;
  • дети – 63 351;
  • лица с инвалидностью – 17 313;
  • пенсионеры – 304 536.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 832 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 51 449;
  • Краматорск – 47 982;
  • Славянск – 38 964;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 841;
  • Константиновка – 22 991;
  • Марьинский район – 20 131;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 475;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 966;
  • Селидово – 15 839.

Напомним, в Украине по состоянию на 29 июля учтены 1 млн 395 тыс. 99 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, в Украине отсутствует точная информация о количестве ВПЛ.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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