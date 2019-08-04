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Всем удачного пути: Ситуация в пунктах пропуска утром 4 августа. Новости

Всем удачного пути: Ситуация в пунктах пропуска утром 4 августа

ДН

04.08.19 09:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 4 августа, КПВВ работают в штатном режиме и открылись по летнему графику.

Госпогранслужба Украины не сообщает данных о ситуации на КПВВ.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.  

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):  

  • Палковская: «5:25. Майорск. Подъехали в 5:05, до первых блоков 30-е»;
  • Палковская: «7:53. На Горловке, в сторону Украины, до первых блоков (заправка) машин 50. На БП запускают по 6 из основной и 6 из льготной. Движение более-менее живенькое».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):  

  • Елена: «4:39. Каргил в Украину середина моста»;
  • Ирина: «6:00, Каргил: не продвинулись ни разу, бабковозы прут толпами».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):  

  • «Бритые»: «8:06. На Еленовке было до поворота».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):  

  • Яна: «5:59. Гнутово. Подъехали в 5:57, до блокпоста 40 машин в сторону Украины»;
  • Яна: «7:16. Машины на блокпосту, где-то около 60. Машины двигаются быстро, каждые 10-15 мин»; 
  • Вадим: «8:38. Гнутово в Украину, машин 80. Время пропуска 15 за пол часа»;
  • Даниил : «8:55. Гнутово в ДНР: на украинском блокпосте машин почти нет. Заехали через 10 минут».

КПВВ «Станица Луганская»:

  • Лиза: «9:08. В 8:10 на 50 лет. Уехали на такси. На ЛНР пусто. В Украине в Станицу сразу на талончик, в 9:00 в Станице. Обратно из Станицы в Луганск сквозняк. Всем удачного пути».

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