Всем удачного пути: Ситуация в пунктах пропуска утром 4 августа. Новости

Сегодня, 4 августа, КПВВ работают в штатном режиме и открылись по летнему графику.

Госпогранслужба Украины не сообщает данных о ситуации на КПВВ.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Палковская: «5:25. Майорск. Подъехали в 5:05, до первых блоков 30-е»;

Палковская: «7:53. На Горловке, в сторону Украины, до первых блоков (заправка) машин 50. На БП запускают по 6 из основной и 6 из льготной. Движение более-менее живенькое».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Елена: «4:39. Каргил в Украину середина моста»;

Ирина: «6:00, Каргил: не продвинулись ни разу, бабковозы прут толпами».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Бритые»: «8:06. На Еленовке было до поворота».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Яна: «5:59. Гнутово. Подъехали в 5:57, до блокпоста 40 машин в сторону Украины»;

Яна: «7:16. Машины на блокпосту, где-то около 60. Машины двигаются быстро, каждые 10-15 мин»;

Вадим: «8:38. Гнутово в Украину, машин 80. Время пропуска 15 за пол часа»;

Даниил : «8:55. Гнутово в ДНР: на украинском блокпосте машин почти нет. Заехали через 10 минут».

КПВВ «Станица Луганская»: