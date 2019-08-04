Все живенько: Ситуация в пунктах пропуска днем 4 августа. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Наташа: «10:33. Майорск – машин 3-4 на въезд»;

Наташа: «11:04. Стоим 40 минут на въезд Майорск. Без очереди едут бусы. Машины в очереди пока не шелохнулись»;

Наталья: «11:13. В 5:50 выехала из Славянска, в 8:00 прошла все блокпосты»;

Артем: «13:02. Майорск в Горловку 5 машин. Все живенько».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Вадим: «11:51. Каргил – очередь на мосту. Пеших нет»;

Лина:»12:31. На Каргиле в сторону Донецка, основная – 17, льготка –7»;

Светлана: «13:29. На Каргиле очередь на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Михаил: «10:15. Почти до церкви очередь»;

Анна: «13:16. Новотроицкое в сторону Донецка 25-30 машин»;

Я Я: «13:58. На Еленовке в сторону Донецка до сигаретного ларька».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Елена: «10:43. На Гнутово в сторону Мариуполя очередь за поворотом. Двигается по три четыре машины каждые 15-20 мин.»;

Bad: «13:22. Октябрь в Мариуполь: от знака еще машин 40! В середине поселка»;

Сергей: «13:56. Гнутово в Донецк 25 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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