Главный ход на Россию: В «ДНР» разрушается железнодорожное полотно (Фото). Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области разрушается железнодорожное полотно. В социальных сетях местные жители опубликовали фото колеи, которая связывает эту часть Донбасса с Россией.
«Ну, с наступающим днем железнодорожника! Фото свежие. С прошлого года только хуже стало. Между прочим – это главный ход на Россию», – говорится в сообщении в одном из пабликов.
В комментариях местные жители отмечают, что железная дорога в «ДНР» практически не эксплуатируется, ремонты полотна не производятся и зарплаты железнодорожники получают маленькие и нерегулярно.
- Анна: «Все деньги на концерт ко дню железнодорожника ушли. Это же важнее»;
- Анна: «А нам в институте рассказывают, как все хорошо на железной дороге и все вовремя ремонтируется. А самое главное, что скоро дорога начнет работать. Ох и сказочники же они»;
- Владислав: «Они и правда работают каждый день. У меня друг есть, вот его брат там работает, и он рассказывал как они "работают", просто фигней страдают, потом устают и идут домой отдыхать, а хули им делать за зарплату 3000 рублей»;
- Александр: «Все равно скоро на металл все уйдет»;
- Alex: «Наглядный пример как Донецку приходит писец... Дорог нет, железки нет, зарплат аналогично и работы в том числе»;
- Павел: «Дорога жила за счет перевозок, а сейчас где эти перевозки? Подвижной состав весь поломан, уже дожились, что ЛНР и ДНР у друг друга вагоны тырят»;
- Влад: «Ну, забурится поезд, приедут, вытащат и отремонтируют. Иди, автор, обходчиком путей, чтобы такого не было. Если тебе, конечно, охота за 5 тыс. работать»;
- Дмитрий: «Путейцы красавцы, как платят так и работают, давно пора...»;
- Никита: «Я не понимаю, вы еще не привыкли? Наивные такие, так всегда было и будет, в любой сфере».
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