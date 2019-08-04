Главный ход на Россию: В «ДНР» разрушается железнодорожное полотно (Фото). Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области разрушается железнодорожное полотно. В социальных сетях местные жители опубликовали фото колеи, которая связывает эту часть Донбасса с Россией.

«Ну, с наступающим днем железнодорожника! Фото свежие. С прошлого года только хуже стало. Между прочим – это главный ход на Россию», – говорится в сообщении в одном из пабликов.

В комментариях местные жители отмечают, что железная дорога в «ДНР» практически не эксплуатируется, ремонты полотна не производятся и зарплаты железнодорожники получают маленькие и нерегулярно.