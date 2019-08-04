В Донецке в роддоме произошел пожар (Фото). Новости

Сегодня, 4 августа, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в роддоме им. Вишневского произошел пожар. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

При этом в комментариях отмечается, что роддом был закрыт на мойку. «Они закрыты были еще, на мойке. Видно что-то ремонтировали» – написал Дмитрий.



Также говорится, что это был второй пожар. «Первый пожар в пол пятого был второй где-то в 11, недотушили. Тоже смотрел с больницы МВД», – написал Иван.

«Да, был пожар, только горел не само родильное, все живы», – сообщает Анна.