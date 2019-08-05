Тишина повергает в ужас: Житель Донецка показал «мертвые» улицы города (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прошелся по улицам Стратонавтов и Взлетная, которые примыкают к Донецкому аэропорту.

«Пройдемся по отрезку, где находится самый раздолбанный частный сектор. Улицу Стратонавтов я называю "дорогой смерти". В 2014-2015 годы сюда вообще ни один гражданский не мог пройти – здесь шли ожесточенные боевые действия», – анонсирует дончанин.

В начале улицы Полтавец демонстрирует разрушенный магазин.

В довоенный период по ул. Стратонавтов троллейбусы и маршрутки № 10 двигались до Путиловского моста, и далее – по центру города по ул. Университетской. Но троллеи здесь порезали на металлолом еще в 2014 году. Несмотря на то, что это опасная зона, «на металл» позже вырезали и все рекламные щиты – остались одни основы:

«Сейчас эта улица – полностью мертвая. Разбитые дома, без крыш… Везде, на каждом шагу, практически, – беда…Но природа берет свое – за 5 лет здесь просто все заросло… Тишина здешних мест повергает в ужас. Мертвая тишина».

Люди приезжают в эти места проведать свои дома. «На воротах написано – "тут пусто". Это чтобы мародеры не лазили», – уточняет Полтавец, демонстрируя дом по ул. Взлетная, 23.

Через пару домов по ул. Взлетная, д. 19 на воротах тоже надпись – «В доме ничего нет», а на калитке приписка – «Мины».

Очередной дом, уже по ул. Стратонавтов, с уточнением – «Здесь пусто».

В заключение Полтавец демонстрирует останки автозаправки, которая находится на выезде из Донецка в сторону Ясиноватского шоссе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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