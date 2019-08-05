«Я памятник себе воздвиг…»: Почему в Донецке запеленали и связали Пушкина (Фото). Новости

«Власти» неподконтрольного украинской власти Донецка нестандартно подошли к «сохранению» памятника Александру Пушкина, установленному рядом со Дворцом культуры им. Пушкина в Буденовском районе города.

Памятник поэту был установлен в 1959 году. Это был первый памятник поэту в городе. Но почему-то статую расположили не перед входом в здание Дворца культуры, а с его тыльной стороны.

Долгое время за памятником следили, подкрашивали, подбеливали. Каждый год ко дню рождения поэта (6 июня) возлагали цветы. Правда, от постоянных слоев краски скульптура становилась менее похожей на Пушкина. А со временем, изготовленная из цементно-гипсовой смеси скульптура, начала разрушаться.

В 2012 году фигура Пушкина лишилась рук. Был ли это акт вандализма или просто разрушение материала – неизвестно. К тому времени памятник уже был довольно запущен и требовал реставрации.

Памятник Пушкину, 2012 г.

Уже при «ДНР» от памятника все чаще откалывались все новые и новые фрагменты. Но ко дню рождения поэта статую продолжали покрывать «серебрянкой».

В июле 2018 году в социальных сетях местные жители опубликовали фотографии памятника. Дончане возмущались, что «власти ДНР» постоянно подчеркивают приверженность «республики» ко всему русскому, а при этом не могут отреставрировать памятник родоначальнику русского литературного языка.

Памятник Пушкину, 2018 г.

Еще в 2015 году первый «глава ДНР» Александр Захарченко своим «указом» установил в «республике» 6 июня (день рождения Пушкина) Днем русского языка. «Праздник устанавливается в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния всех народов на постсоветском пространстве и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации», – говорилось в «указе». Мало того, 2019-й год в «ДНР» объявлен годом русского языка.

Реакция городских «властей» на ажиотаж соцсетей была «оригинальной» – в 2018 году Пушкина запеленали в пленку и обмотали скотчем. Сейчас памятник так и стоит: больше похожий на древнеегипетскую мумию, чем на великого русского поэта. Об этом свидетельствуют фотографии «Донецких новостей».

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