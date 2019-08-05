Оккупирован бомжами: В Мариуполе рядом с пляжем ржавеет поезд «Луганск – Киев» (Фото). Новости

С начала лета в Мариуполе на рельсах возле Городского пляжа стоит брошенный железнодорожный состав. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».
Поезд разрушается – окна разбиты, двери ржавые, все вокруг завалено мусором. Никому не нужные вагоны оккупировали асоциальные лица.
На отдельных вагонах – надпись «Лугань». В довоенное время «Лугань» был фирменным скоростным поездом направления Луганск – Киев – Луганск, после 2014 года состав ходит лишь до подконтрольного украинской власти Лисичанска (Луганская обл.).
И разрушающийся поезд, и его обитатели совсем не украшают Приморский бульвар и пляж. Кроме безобразной картины, которую он являет, состав преграждает отдыхающим дорогу к морю. Людям приходится переходить железнодорожное полотно через мост или же… проползая под вагонами.
«Этот ужас стоит здесь с июня. Очень неприятное зрелище. Дело не в том, что неудобно ходить на пляж, наша семья не ходит в этом районе на пляж, мы ездим на Песчанку или за город. Но мы любим гулять по Приморскому бульвару, и вид этого ржавого поезда и бомжей, которые отираются возле него, честно говоря, портят настроение», – поделился мариуполец Владимир.
«Это – обычная практика. Если в депо возле ПТО все пути заняты, то такие вот составы отгоняют на пути в сторону порта, чтобы не мешали. Конкретно по этому составу еще не принято решение – или эти вагоны будут отправлять на капитально-восстановительный ремонт или его спишут и порежут на металл», – объяснил «Донецким новостям» работник вагонного депо станции «Мариуполь» Юрий.
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