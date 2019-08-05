Страшно было ехать: В соцсетях показали последствия непогоды в «ДНР» (Фото). Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области непогода 4 августа повредила крыши домов, деревья падали на газопровод и линии электропередач. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, в Донецке сильный ветер ломал деревья и ветки. Житель Петровского района Донецка опубликовал фото:

Иные пользователи соцсетей отмечают, что подобная ситуация – не только в Петровском районе:

Михаил: «Та такое по всему городу, а на Гвардейке страшно было ехать»;

Анна: «У нас тоже куча огромных веток на дороге, спешили скорее домой, завернули на улицу, а тут такое лежит, прямо перед домом, пришлось объезжать».

Непогода прошлась по Горловке, Макеевке, Харцызску. В соцсетях люди публикуют фото последствий:

Информацию в соцсетях дают и «власти». В частности, сообщается, что из-за падения дерева на авто пострадал мужчина. Как утверждает «мэр» Горловки Иван Приходько, «в течение дня (4 августа – ред.) стоял без электроэнергии 81ТП. 3-я больница, Стожка, 144 и Победы, 65 упали деревья. По Победы в автомобиле травмирован мужчина». Кроме того, «мэр» сообщает, что вследствие непогоды повреждены крыши 40 домов.

Как уверяет «мэр» Харцызска Виктория Жукова на своей странице в соцсети, в Харцызске рухнувшие деревья перегородили въезды в несколько дворов, обесточен ряд улиц. Также в ТП попала молния, из-за чего Зуевка осталась без света.

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