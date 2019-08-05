«Это украинские диверсанты виноваты»: В Луганске сообщают о повышении цен на хлеб. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области подорожал хлеб. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, в Луганске хлеб подорожал на 2-3 руб. (0,8-1,2 грн по местному курсу на 5.08.2019):

Елена: «Только что с центрального района – в киоске "Добродия" хлеб "Станичный" по 12,75 руб. (5 грн – ред.), все понимают, что это 13 руб. (5,1 грн – ред.), половина "Урожайного" – 10 руб. (3,9 грн – ред.)»;

Анна: «Хлеб "Станичный" теперь по-другому называется, и с 11 руб. (4,3 грн – ред.) подорожал до 14 руб. (5,5 грн – ред.), хлеб "Урожайный" вчера еще 14 руб. (5,5 грн – ред.) был»;

Светлана: «Про хлеб еще 3 дня назад говорили, что будет дорожать»;

Любовь: «Луганский батон был 14 руб. (5,5 грн – ред.), сейчас 16 руб. (6,3 грн – ред.)».

Жители Луганска высказывают свои мнения, с чем связано повышение:

«Vib 9992»: «Затем комуналка подорожает и т.д. А живем – ни света, ни воды, дорог не нарисуешь, зато рожи у чиновников и им подобным все круглее и круглее»;

Роман: «Повысили з/п»;

Дарья: «Это украинские диверсанты виноваты, по-любому... Они всегда виноваты».

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