Либо безуспешно сдаются, либо брошены и закрыты: Житель Донецка рассказал о магазинах в городе (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке продолжают закрываться торговые точки, большая часть магазинов по пр. Ильича и б. Шахтостроителей не работают – либо безуспешно сдаются в аренду, либо заброшены. Об этом сообщил на своей странице в Facebook житель Донецка Сеня Варм.

В частности, дончанин показал закрытый и поросший мхом магазин «БиоМебель» в Калининском районе города. Мужчина опубликовал соответствующие фото:

«Био Мебля. Ильича. Уже все. Боюсь просчитаться, но 70% торговых точек по Ильича и Шахтостроителей либо безуспешно сдаются, либо брошены и закрыты», – написал он.

Жители Донецка прокомментировали ситуацию, отмечая, что не только на этих улицах закрыты торговые точки: