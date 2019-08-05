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Либо безуспешно сдаются, либо брошены и закрыты: Житель Донецка рассказал о магазинах в городе (Фото). Новости

Либо безуспешно сдаются, либо брошены и закрыты: Житель Донецка рассказал о магазинах в городе (Фото)

05.08.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке продолжают закрываться торговые точки, большая часть магазинов по пр. Ильича и б. Шахтостроителей не работают – либо безуспешно сдаются в аренду, либо заброшены. Об этом сообщил на своей странице в Facebook житель Донецка Сеня Варм.

В частности, дончанин показал закрытый и поросший мхом магазин «БиоМебель» в Калининском районе города. Мужчина опубликовал соответствующие фото:

«Био Мебля. Ильича. Уже все. Боюсь просчитаться, но 70% торговых точек по Ильича и Шахтостроителей либо безуспешно сдаются, либо брошены и закрыты», – написал он.

Жители Донецка прокомментировали ситуацию, отмечая, что не только на этих улицах закрыты торговые точки:

  • Сергей: «Мда»;
  • Наталья: «Да и не только на Ильича»;
  • Екатерина: «Ничего, кому они нужны, эти "гнилые мебли"! Перефразирован классик».

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