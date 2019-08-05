Теперь это просто руины: Житель Донецка показал АВ «Западный» (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь Полтавец показал, как сейчас выглядит разрушенный автовокзал «Западный», расположенный вблизи Донецкого аэропорта. Своим обзором дончанин поделился в социальной сети.
«Западный автовокзал. Впереди разбитые платформы. Здание самого вокзала. Прилеты здесь были, но, судя по тому, как я прошелся здесь возле местных домов, наверное, все-таки больше местные растащили, потому что у каждой бабушки огород оформлен этим сайдингом, чем был обшит АВ», – отмечает Игорь.
«Автовокзал был неудобен, когда его построили. Это бывший Путиловский. Его перенесли за город… Не особо был удобен, так как сюда неудобно добираться было», – продолжил дончанин.
На кадрах видны разрушенные здание АВ «Западный», постройки местных магазинчиков и автобусная платформа, а также разобранные торговые ряды. «Холодильники валяются уже разобранные, вывеска "Чебуречки". Как на любом вокзале можно было раньше чебуреков взять, какой-то хот-дог перекусить, купить какие-то прохладительные напитки. Теперь это просто руины», – прокомментировал автор.
На кадры, сделанные дончанином, отреагировали пользователи социальной сети:
- Ирина: «Смотришь и плакать хочется»;
- Денис: «Помню на Западный приезжали с Красноармейска… Даа, давно это было»;
- Антон: «Припоминаю, мы с дедом уезжали с Западного в Доброполье, отлично помню вывеску на киоске "чай, кофе, шаурма, горячие бутерброды", а сейчас тот киоск разнесли»;
- Ядвига: «Спасибо большое за возможность увидеть родные места. Я не один год прожила на площадке. Работала в 19-й больнице. Моя дочь училась в 71-й школе, на первой площадке. А с "Западного" я ездила к маме в Луганскую область»;
- «Куку кукуся»: «За 5 лет никто не удосужился поубирать эти руины и навести там порядок... Все валяется, все ржавеет... Неужто сложно просто пособирать все эти куски металла и убрать их куда-нибудь».
Напомним, АВ «Донецк-Западный» был построен в 2011 году. Отсюда отправлялись рейсы на западное и северное направления Донецкой области. Летом 2014 года в связи с началом боевых действий АВ «Западный» был закрыт.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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