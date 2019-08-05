Эксперты выяснили условия проживания переселенцев в Украине. Новости

В Украине 49% переселенцев из Донбасса живут в арендованных квартирах, 9% – в арендованных домах, и 4% – в арендованных комнатах. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

«Доля ВПЛ, проживающих с родственниками или принимающими семьями, составляла 13% и осталась почти неизменной по сравнению с двумя предыдущими раундами. 14% ВПЛ живут в собственном жилье. 5% продолжают проживать в общежитиях, и 3% – в Центрах коллективного проживания ВПЛ. 36% ВПЛ сообщили, что меняли квартиры по крайней мере один раз в нынешнем месте жительства. Высокая цена жилья была основной причиной переезда в другое помещение, о чем сообщили 61% ВПЛ, которые переехали», – говорится в отчете.

Среди других часто упоминаемых причин переезда среди переселенцев были плохие условия проживания (41%) и выселения, инициированные собственником жилья (22%).

Согласно опросу, 88% переселенцев владели жильем до перемещения, и 81% сообщили о наличии у них официальных документов, подтверждающих право собственности. Так, в первом квартале 2019 года, 17% ВПЛ было известно, что их жилье повреждено (10%) или разрушено (7%). Кроме того, 66% переселенцев сообщили, что их жилье не пострадало в результате боевых действий на Донбассе, а из 97% ВПЛ, которые сообщили, что их жилье было повреждено или разрушено, ответили, что причиной этого был вооруженный конфликт.

«Половина ВПЛ (53%) сообщили, что их жилье остается пустым, в жилье 28% проживают родственники, и жилье 2% занято другими лицами с их разрешения», – сказано в отчете.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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