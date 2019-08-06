Житель Донецка показал, где продают вкусное сало (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди», показал, где, по его мнению, продают самое вкусное сало в городе.

Он отправился на рынок в районе ж/д вокзала. «Брал там уже раз 10, больше нигде не беру, кроме как там», – отметил дончанин.

«Весь рынок я показывать не буду, еду с определенной целью, показать, где в Донецке можно купить вкусное сало», – сообщил мужчина.

Сало с мясной прорезью в этом месте продают по цене 400 руб. (159 грн по местному курсу на 6.08.2019).

«Теперь еду домой его солить», – сообщил дончанин.

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