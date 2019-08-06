Это очень жутко: Житель Донецка показал «парк-призрак» (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди», показал, как сегодня выглядит бывший парк «Городок» в Куйбышевском районе города.

По его словам, парк был очень популярен, его открыли в 2005 году – и через несколько лет закрыли. Как отметил дончанин, есть несколько версий причин закрытия парка – основная заключается в том, что были открыты иные места для развлечений. Мужчина также сообщил, что парк был закрыт до начала военных действий.

«Парк превратился в призрак. Хотя на 2007-2008 годы этот парк был просто… Здесь ходили толпы людей», – отметил житель Донецка.

«Вот так парк выглядит сегодня, на 2019 год… Это очень жутко. Даже вплоть до того, что разворовали заборчики деревянные», – добавил он.

«Очень плохо, что такие хорошие места у нас превращаются в такие призрачные», – подытожил «Стиг Барди».

Ранее «Донецкие новости» показывали, как данный парк выглядел весной нынешнего, 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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