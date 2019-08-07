Житель Донецка показал, как провел вечер в кафе на бульваре Пушкина (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди», показал свой вечерний отдых.
В компании двух девушек он отправился на бульвар Пушкина, в кафе «RedCups». По его словам, в 19:00 в будний день на бульваре «людей просто тьма».
В кафе нашелся свободный столик. Посетителям принесли несколько меню – с десертами, коктейлями, основными блюдами. «Глаза разбегаются, просто не знаешь, что выбрать», – отметил дончанин.
Житель Донецка выбрал бургер «Техас» с двумя котлетами и безалкогольное пиво. Девушки заказали шампанское и роллы. В «RedCups», как и в кафе «Рейв», для удобства вместе с бургером подают специальные одноразовые перчатки.
«Это просто супер… Это высший пилотаж», – прокомментировал мужчина вкус бургера.
Также «Стиг Барди» отметил, что в кафе каждый четверг действует акция «1+1=3», то есть при заказе двух сетов роллов третий идет в подарок.
Назвал он и цены. Роллы обошлись в 597 руб. (235 грн по местному курсу на 7.08.2019), но, по условиям акции, посетителям кафе была сделана скидка в 199 руб. (78 грн). Бургер стоил 239 руб. (94 грн), шампанское – 569 руб. (224 грн), пиво – 99 руб. (39 грн). Общий чек – 1304 руб. (513 грн).
Мужчина отметил, что вечер в кафе на бульваре Пушкина ему понравился. «Приятно, культурно, весело», – подытожил он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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