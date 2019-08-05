В «ДНР»: Отдыхающие в Седово показали, как штормило море (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) 4 августа на море разыгрался шторм. Кадры опубликовали очевидцы из числа отдыхающих в соцсетях.
«Седово, Азовское море штормит», – подписал опубликованные в одном из местных пабликов кадры очевидец.
Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на пост в паблике. Одни отмечают, что отдых в Седово – ужасен. Иные ругают непогоду и пишут, что как раз собирались на отдых. Некоторые люди оценили красоту волн:
- Виктор: «Palm beach»;
- Татьяна: «Та да»;
- Лора: «В Седово ужасный отдых»;
- Любовь: «Завтра должны были поехать, спасибо тебе, погода»;
- Наталия: «Красотень».
Читайте также:
- Непогода: В Краматорске образовалась лужа, перекрывшая движение транспорта (Фото)
- Циклон со штормами покидает Донбасс: Какая будет погода
- Страшно было ехать: В соцсетях показали последствия непогоды в «ДНР» (Фото)
- Спасатели Донетчины показали, как ликвидировали последствия непогоды (Фото)
- На Донетчине ожидается ухудшение погоды
Комментарии