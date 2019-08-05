В «ДНР»: Отдыхающие в Седово показали, как штормило море (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) 4 августа на море разыгрался шторм. Кадры опубликовали очевидцы из числа отдыхающих в соцсетях.

«Седово, Азовское море штормит», – подписал опубликованные в одном из местных пабликов кадры очевидец.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на пост в паблике. Одни отмечают, что отдых в Седово – ужасен. Иные ругают непогоду и пишут, что как раз собирались на отдых. Некоторые люди оценили красоту волн:

Виктор: «Palm beach»;

Татьяна: «Та да»;

Лора: «В Седово ужасный отдых»;

Любовь: «Завтра должны были поехать, спасибо тебе, погода»;

Наталия: «Красотень».

Читайте также: