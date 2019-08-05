Сводка из зоны ООС за 4 августа: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Верхнеторецкого – из миномета калибром 82 мм;

в районе Песок – из стрелкового оружия;

на окраине Лебединского – из стрелкового оружия;

неподалеку Водяного – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций украинских военных рядом с Водяным – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» были обстреляны украинские позиции неподалеку Пивденного – из стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки дважды нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 6 единиц. Под огнем оказался поселок шахты 6/7 в Горловке и село Спартак на севере Донецка. При обстрелах применялись гранатометы».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район Золотого-5. Огонь велся из стрелкового оружия».