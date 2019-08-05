Переселенцы назвали причины посещения неподконтрольного Донбасса. Новости

В первом квартале 2019 года доля переселенцев, которые посещали свое место проживания на неподконтрольном украинским властям Донбассе, составила 45%, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Скриншот отчета МОМ

Согласно опросу, главными причинами поездок на неподконтрольную Украине территорию Донбасса 66% переселенцев назвали проверку и содержание жилья, 57% ВПЛ ездили навестить друзей или семьи. «Эти результаты остаются неизменными в течение всего периода проведения исследования», – говорится в отчете.

Скриншот отчета МОМ

Среди причин, по которым переселенцы не посещают неподконтрольную Украине часть Донбасса, следующие:

считают, что это опасно для жизни – 45%;

нет необходимости посещать – 44%;

из-за отсутствия финансовых возможностей – 21%;

по политическим мотивам – 16%;

из-за состояния здоровья – 14%;

там не осталось имущества или родственников – 10%.

Скриншот отчета МОМ

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

Читайте также: