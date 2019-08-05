В Северодонецке появится новая скульптура из металла (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) механик Александр Моисеенко создает из металла скульптуру тюльпана высотой в один метр. На днях планирует установить его в одном из дворов на ул. Партизанской.

В своей мастерской Александр Моисеенко обрабатывает металлические лепестки тюльпана шлифовальной машинкой. По его словам, сделал их из металлолома. «Это были пропановый 50-литровый баллон, старый полотенцесушитель из ванной и кусок железа – какой-то кусок крыши ржавый. Для того, чтобы детвора не могла пораниться, я проволокой окантовал. Оно и жестче и не травмоопасно», – говорит он.

«Когда я делаю эту работу, приходится решать три задачи. Во-первых, воплотить из того железа, которое есть, образ, какой я хочу. Во-вторых, сделать травмобезопасным, и плюс – сделать вандалоустойчивым», – пояснил Александр.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Все работы мастер проводит с помощью оборудования украинского производства. «Многие вещи у меня получаются хорошо, потому что у нас научились хорошо делать именно сварочное оборудование. И оно не такое дорогое, как заграничное», – отмечает мужчина.

Житель Северодонецка убежден, что его изделие станет дополнительной фотозоной в городе: «Очередной островочек именно улыбки – северодончан и гостей».

После окончания работ мастер планирует разрисовать свою скультптуру.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»