Переселенцы рассказали об уровне интеграции в местные громады. Новости

В первом квартале 2019 года 50% переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады, еще 36% ВПЛ считают, что интегрированы частично. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, в целом суммарная часть (86%) ВПЛ, которые сообщили об определенном уровне интеграции, существенно не изменилась с конца 2018 года (84%). В то же время доля переселенцев, которые сообщили, что они не интегрированы в местные громады, в первом квартале 2019 года составляла 9%, в конце 2018 года таких было 14%.

По самооценке респондентами их интеграции в местные громады, большая часть интегрированных переселенцев – 68% проживают в Киеве и третьей зоне (Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Херсонская и Черкасская области) – 62%.

Скриншот отчета МОМ

Переселенцы также назвали условия успешной интеграции в местные громады:

жилье – 88%;

постоянный доход – 76%;

занятость – 48%;

семья и друзья в том же месте – 45%;

доступ к социальным услугам – 42%;

поддержка со стороны местного сообщества – 29%;

легкий доступ к документам – 21%;

возможность голосовать на местных выборах – 11%.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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