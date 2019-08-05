Пять лет войны – это очень много: Переселенка о возвращении в Донецк. Новости

Большинство переселенцев из Донбасса уже интегрированы в новые громады на подконтрольной Украине территории, поэтому не хотят и не вернутся домой даже после окончания вооруженного конфликта. Об этом рассказала эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО»), переселенка из Донецка Валерия Вершинина.

«Чем дольше длится конфликт, тем сильнее меняется отношение людей. Те, кто еще два года назад были уверены, что вернутся, сейчас уже могли интегрироваться, социализироваться в новой среде, и уже не видят себя там (на неподконтрольной части Донбассе, – прим. ред.). С другой стороны, часть людей возвращаются на неподконтрольные территории, не сумев остаться здесь», – говорит она.

По ее словам, последнее исследование настроений и потребностей переселенцев, проведенное Международной организацией по миграции (МОМ), показывает, что число людей, желающих вернуться на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса, стабильно уменьшается. «За счет того, что с течением времени люди привыкают к своим новым домам, к новому окружению. Это значит, что нам нужно создавать максимальные условия, чтобы люди могли интегрироваться в свои новые громады. Пять лет войны – это очень много», – отметила Вершинина.

Переселенка из Донецка сообщила, что она лично бы уже не вернулась домой даже после окончания вооруженного конфликта на Донбассе. «Я не могу вернуть уже ни друзей, которые умерли, ни жизнь, которая там была… Хотя у меня там живет бабушка, у меня там тетя. Я бы хотела проведать могилу отца. Я бы хотела хотя бы увидеть могилу отца – за последние 5 лет я там не была, но остаться больше, чем на неделю, нет. Я верю, что там осталось достаточно много людей, которые будут готовы развивать города там [после окончания войны]. Вместе с тем, нельзя силой запихнуть людей назад, так не получится», – пояснила она.

«Здесь [на подконтрольной Украине территории] растет моя дочь, она пошла здесь в школу, у нее здесь есть друзья. Мне сложно представить себе, как я ее повезу в уже чужой для нее город строить заново новую жизнь с нуля. Нужно понимать, что часть людей там, как только вернется украинская власть, им будет чем заняться. Они в любом случае остаются там с Украиной в сердце. Часть людей, возможно, отсюда захочет поехать туда помогать. Думаю, многие рассматривают вариант поехать по работе или с какими-то проектами, но уже не менять основное место жительства. Я легко могу представить себя работающей там, но я не могу себя представить перевозящей свою семью», – добавила переселенка.

Как сообщалось ранее, согласно отчету МОМ, в первом квартале 2019 года только 23% переселенцев сообщили, что намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, что на 5% меньше, чем в конце 2018 года. При этом 50% переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады, еще 36% ВПЛ считают, что интегрированы частично.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»

Читайте также: