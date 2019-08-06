Рыбаки, отдыхающие и коровы: Житель Горловки показал местное «море» (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег показал, как сегодня выглядит водоем под названием Горловское море.

По словам Олега, в советское время у «моря» был большой пляж с вышкой для ныряния, а за ним – парк. Сейчас вокруг водного объекта – живописная природа. На берегах отдыхают люди, но в самом пруду, куда впадает река Корсунь, не купаются.

Олег объехал пруд вокруг с большим трудом – дорога ухабистая, без асфальтового покрытия. На берегах он отметил отдыхающих, которые приехали на природу к пруду на авто, многочисленных рыбаков. Также Олег показал, что в водоеме местные жители купают коров.

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