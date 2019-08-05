Рабы и амазонки, Берия и Сталин: Как в «ДНР» фестивалит рабочая молодежь (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Зугресе (Донецкая обл.) на территории ландшафтного парка «Зуевский» открылся в субботу, 1 августа, «Международный творческий фестиваль работающей молодежи "Молодая Гвардия"». Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

В мероприятии участвуют более 500 молодых людей из «ДНР» и «ЛНР».

Целью фестиваля называется «активизация деятельности работающей молодежи в общественно-политическом, интеллектуальном, творческом, командообразующем и спортивном направлениях»

Мероприятие организовано по инициативе местного общественного движения «Донецкая республика» и «федерации профсоюзов ДНР».

На фото, которые опубликовали организаторы меропрития, видно, что фестиваль является костюмированным: молодежь выступает в костюмах амазонок и рабов, наложниц, а также Берии и Сталина.