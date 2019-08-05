Назначен новый командующий сил ООС. Новости

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко. Соответствующие указы № 577/2019 и № 579/2019 от 5 августа опубликованы пресс-службой Офиса главы государства.

Генерал-лейтенант Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования « Север » Сухопутных войск ВСУ, сообщает « LB.ua » .

Уволенный с должности командующего ООС Сырский назначен командующем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.