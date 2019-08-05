Назначен новый командующий сил ООС. Новости

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко. Соответствующие указы № 577/2019 и № 579/2019 от 5 августа опубликованы пресс-службой Офиса главы государства.
Генерал-лейтенант Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ, сообщает «LB.ua».
Уволенный с должности командующего ООС Сырский назначен командующем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
До назначения в ООС Сырский возглавлял штаб сектора «С», был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017-м стал командующим АТО и был им до тех пор, пока она не была завершена и взамен нее началась операция объединенных сил.
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