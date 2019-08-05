По Донецкой и Луганской областям пронесся ураган: Последствия непогоды (Видео). Новости

В Донецкой и Луганской областях пронесся ураган. С полсотни населенных пунктов остались без света. А в Лисичанске шквальный ветер обесточил две насосные станции и 27 тыс. абонентов остались без воды.
Так, в Луганской области непогода бушевала почти сутки. Ураган стих ночью, тогда энергетики начали постепенно возвращать свет в населенные пункты. «Выключено 128 трансформаторных подстанций. Работает около 40 ремонтных бригад, планируем до конца суток устранить практически все повреждения», – сообщил заместитель технического директора по высоковольтным сетям Луганского энергетического объединения Юрий Лунев.
Во время шквального ветра повалило много деревьев, оборвало провода. На улицах – разбитое стекло. Жители и коммунальщики вместе борются с последствиями стихии. «Буря прошла и упало дерево, стекла побило», – говорит местная жительница.
Капризов погоды не выдержали и крыши в домах. Люди массово выкладывают в интернет видео и фото затоплений.
Горожане жалуются, что такой сильный ураган выявил все недостатки крыш. Кое-где вода лилась до второго этажа. У жительницы Северодонецка Валентины текло и по потолку, и по обоям. «Ремонт недавно делали и уже опять надо делать. Весь потолок мокрый. Прошлый год, кажется, или позапрошлый делали крышу», – сказала она.
Но у жилищников не нашлось времени, чтобы что-то прокомментировать. По словам жителей, им сказали ждать – очередь.
Как сообщалось ранее, в Луганской области по состоянию на 7:00 утра из-за ухудшения погодных условий обесточены 118 трансформаторных подстанций. Без света находились 6 886 абонентов.
Напомним, в течение суток спасатели Донетчины 19 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. Из-за дождя затопило КПВВ «Новотроицкое».
Источник: ТК «Донбасс»
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