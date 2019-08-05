Воду собирали ведрами: В Краматорске ливень затопил детскую больницу (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) из-за непогоды затопило последний этаж детской больницы. Воду медики собирали ведрами. Присоединились и родители малышей.

Мать ребенка, лежащего в больнице, сняла на видео, как ливень шел и на улице, и в медучреждении. Вода лила из всех щелей, и даже плафонов. «Это столовая педиатрического отделения. Вот так мы плаваем. Как кормить детей ужином? То есть они должны пройти полосу препятствий перед тем, как получить ужин. С потолка просто льется», – прокомментировала она.

По словам пациентов, дождевыми осадками в педиатрическом отделении затопило 10 из 12 палат. Жительнице Константиновки Надежде вместо того, чтобы ухаживать за больным сыном, пришлось ночь дежурить с тазиком. «Вот мы из Константиновки. Сюда нас перевели и вот мы вчера тут такое пережили. То тряпки, то тазы, то отодвигали кровати. И все равно оно чувствуется, что оно сырость. Пахнет. Вот утром дождя нет, а уже чувствуется, что пахнет сыростью», – говорит женщина.

«Вот смотрите туалет мальчиков. Здесь просто был кошмар. До вечера около 3-х ведер воды вынесли сотрудники отсюда», – показывает течи в отделении заведующая педиатрическим отделением детской больницы Елена Ткаченко.

Заведующая показывает чуть ли не каждую палату. В частности, недавно отремонтированную комнату для детей-сирот. «И вот когда потек вот этот потолок, честно, ребята, мне просто уже хотелось плакать. Потому что вот я зашла в палату, а дите мне тычет и говорит "Дость, дость". Ну, это просто... Это вот так вот было», – рассказала Елена Ткаченко.

При осмотре насчитали два десятка мест, где в помещение «прорвался» дождь. «Там, где текло по проводке, вот в 4-й палате, мы не включали свет, в коридоре не включали свет. Вот сотрудники передвигали сами этот холодильник, потому что деваться было некуда – мы увидели, что за холодильником вода капает, и быстро передвинули. Компьютер мы накрыли, нашли пленку», – говорит заведующая.

Крыша в этой больнице нуждалась в капремонте еще с 2016 года. В июле работы начались, но за это время было три ливня. И течь начало с обеих сторон – там, где старая кровля, и где новая. Подрядчики из Чернигова говорят, что сделать ничего не могли, потому что покрыли шифером только часть крыши. «Оно было застелено вот этой пленкой, разве вот эта пленка для того, чтоб воды держать такое количество?», – говорит рабочий.

Работу ремонтников контролирует управление капитального строительства. Там говорят, что уже написали письмо с замечаниями подрядчику.

Завершить ремонт должны осенью. А до тех пор есть риск, что все повторится. И в палатах, где лечатся дети, опять будут лужи.

Напомним, в течение суток спасатели Донетчины 19 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. Из-за дождя затопило КПВВ «Новотроицкое».

Источник: ТК «Донбасс»

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