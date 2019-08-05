Лечение через интернет: Жители сел под Мариуполем рассказали, как относятся к телемедицине (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на базе областной больницы создают центр телемедицины. Жители близлежащих сел смогут консультироваться со специалистом онлайн.

В селе Новоянисоль, который находится почти за 40 км от Мариуполя, местный фельдшерский пункт на замке, потому что медик в отпуске до сентября. Местная жительница Татьяна удивилась, как услышала о том, что будут лечить онлайн. «Это ж интернет надо, надо уметь им пользоваться, а мы не умеем им пользоваться. А соседи вызывают, скорая всегда и врач всегда приезжают. Поскольку я знаю», – говорит она.

В соседнем селе Республика тоже есть фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Чтобы врачи могли консультировать на расстоянии, здесь приобрели компьютер. Поэтому пенсионерам дома иметь интернет и гаджеты не обязательно. «Люди, которые будут общаться с семейным врачом, будут приходить в ФАП. Таким образом, связь будут иметь с врачом. И врач будет давать советы», – объяснил председатель Республиканского сельского совета Сергей Аксенов.

Местная жительница Любовь Клюева о телемедицине уже знает. Правда не понимает, как будет попадать на прием к своему специалисту. «Рабочий день у фельдшера маленький, она с 8 до 12 работает, а потом на вызовах. После 12 это неизвестно, можно ли ее найти или нет», – сказала она.

Сейчас медики решают, до которого часа в таких пунктах будет возможность связаться с врачом. А пока известно, что о времени приема с селянами будут договариваться заранее. Анализы или кардиограмму можно будет отправить электронной почтой. «Мы сможем даже консилиумы отдаленно проводить. То есть, если нам нужна консультация кардиолога, мы можем связаться с Краматорским областным центром кардиохирургии. Связаться с их специалистами и провести консультацию», – сообщила главный врач областной больницы интенсивного лечения Мариуполя Ольга Голубченко.

Специалисты отмечают, что когда заработает телемедицина – еще неизвестно. Пока начали покупать необходимое оборудование.

Напомним, при создании центра телемедицины в Мариуполе будет использован опыт работы в этой сфере в Одесской области.

Источник: ТК «Донбасс»

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