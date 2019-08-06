Постапокалипсис подконтрольного Азовья: В Юрьевке на развалинах пансионатов пасутся козы (Фото). Новости

Еще в начале 2000-х в приазовском курортном поселке Юрьевка насчитывалось несколько десятков пансионатов, баз отдыха и детских оздоровительных центров. Однако, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сейчас картина здесь совсем другая.

Гуляя вдоль моря, то и дело натыкаешься взглядом на остовы умерших пансионатов и лагерей. Разрушенные, поглощенные морем, засыпанные песком – они производят гнетущее впечатление, созвучное с постапокалиптическом миром…

Запустение в Юрьвке – постепенный процесс, который начался еще в 90-х голах. То одно, то другое предприятие закрывалось, содержать базу отдыха становилось невозможным (да и не для кого, рабочих-то больше не было) и некогда столь востребованные домики становились никому не нужными. Та же история и с детскими оздоровительными центрами (ранее – пионерские лагеря).

С началом войны на Донбассе разруха стала шагать по летним домикам и корпусам семимильными шагами. И дело не только в том, что резко уменьшился поток отдыхающих, оставшихся на неподконтрольной территории. Многие базы и лагеря принадлежат предприятиям, которые остались в «республиках». Все они теперь заброшены. На неподконтрольной территории или за рубежом находятся и собственники некоторых баз отдыха и пансионатов. Как следствие, все они теперь никому не нужны.

Вспоминая прошлое, жители поселка отмечают, что в довоенные годы с наступлением лета жизнь начиналась шумная и веселая.

«Идешь, бывало, вдоль моря, а там – людей множество. Все базы, все пансионаты работали. Домики красивые, яркие. Каждую весну их в порядок приводили – ремонтировали, подправляли, белили, красили. Они же все принадлежали какому-нибудь предприятию, вот с апреля каждое предприятие свои базы и пансионаты начинало к лету готовить. У нас, местных жителей, настроение всегда поднималось, когда видели, что приехали рабочие. Сразу как-то веселее становилось, душа начинала радоваться: люди приехали, жизнь оживилась – скоро лето. Вам, городским жителям, этого не понять. В таких маленьких поселках, как наш, зимой – тишина и безлюдье. Вот и радовались весне, людям… Сейчас такого нет. Сейчас приезжают, конечно, отдыхающие, но гораздо меньше, чем раньше. Все теперь частное, все дорогое. А от вида разрушающихся баз отдыха и лагерей сердце стискивает тоска», – поделился с «Донецкими новостями» житель поселка Григорий.

От некогда ярких домиков, налаженной курортной жизни, детских голосов остались одни развалины: повсюду мусорные свалки, все заросло бурьяном. Среди обрушившихся стен редко увидишь людей, в лучшем случае – пасущихся коз.

Как ранее сообщилось, тем не менее в Юрьевке сохранилась и курортная жизнь: например, жилье здесь можно снять от 80 грн с человека, даже ночью пляж полон отдыхающими. Также Юрьевка пользуется спросом у жителей «ДНР».

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