Как участникам АТО/ООС получить земельные участки: Дорожная карта (Инфографика). Новости

Процесс предоставления земельных участков участникам АТО/ООС в разных регионах Украины продолжается по-разному. Об этом сообщает «Армія.Інформ».

В качестве примера приведена ситуация в Винницкой области. Так, в Винницкой облгосадминистрации сообщают, что сейчас участники АТО/ООС получили в области почти 19 тыс. земельных участков. Это, в частности, 15 179 участков общей площадью более 26 тыс. га для ведения личного сельского хозяйства и 3 298 наделов общей площадью более 330 тыс. га для ведения индивидуального садоводства.

Всего в Главное управление Держгеокадастру в Винницкой области от военнослужащих поступило 21 027 заявлений о предоставлении земельных участков в собственность.

Также публикуется подробная инструкция, как действовать, чтобы получить земельный участок.