Привет, я Лойд: Корги из донецкого питомника рассказывает иностранцам о Киеве (Фото, видео). Статьи

В конце июля на YouTube-канале Visit Kyiv появился рекламно-туристический ролик о Киеве. Почти двухминутное видео стало хитом. А популярным ролик стал благодаря главному герою – собаке породы корги по кличке Лойд. В промо рассказывается история животного, которое убегает от хозяина, пока тот помогает туристам. Лойд гуляет по городу и на английском языке рассказывает зрителям о Киеве, а в это время его ищет хозяин. В конце ролика собаку находят полицейские и возвращают хозяину.

«Донецкие новости» разыскали настоящего хозяина Лойда. Артем Спирин – переселенец из Донецка, ныне живет в столице. За собакой он с женой ездил специально в свой родной город, в котором не был с началом войны.

«Отучившись три курса на международной экономике в Донецком национальном университете, я был вынужден забрать документы и уехать. Бизнес – компанию по производству дизайнерских аксессуаров Made by Hands, который осенью 2013 года организовал вместе с другом, пришлось приостановить. Я перевелся на такую же специальность в Киевский национальный торгово-экономический университет. Два года назад получил диплом магистра. И тогда решил возродить дело, начатое еще в мирное время в Донецке. Бизнес развивается: заказы поступают не только со всей Украины, но и доставляются по всему миру», – сказал он.

Уже в столице Артем нашел свою вторую половинку – Дарья оказалась тоже дончанкой. Уже обручившись, молодые решили съездить на малую родину, чтобы в семейном кругу отметить это событие. «В Донецке у нас было еще одно дело – взяли щенка из питомника. Мы давно мечтали о собаке породы корги, но так как живем на съемной квартире, воплотить мечту в реальность было проблематично. Не хотелось без ведома хозяина заводить собаку, тем более что в договоре черным по белому написано "никаких животных и детей". Пару лет назад, гуляя в Мариинском парке, увидели собаку этой породы. Познакомились с хозяином животного, оказалось, что он тоже из Донецка. Он нам и рассказал о том, что там находится один из лучших питомников Украины. И на деле оказалось, что это действительно так. Мы общались с тремя десятками заводчиками корги, но именно наши земляки пришлись по душе в первую очередь своим отношением к собакам. Щенки из Донецка уже разъехались в Таиланд, Польшу, Германию и даже Уэльс, собственно, где и была выведена», – рассказал Артем.

Ребята списались с заводчиком в Донецке и «забронировали» собаку. Ждать нового помета пришлось около года. «Щенка выбрали по фотографии, когда ему было всего несколько недель. Уже приехав в питомник, нам предложили посмотреть на остальных, но мы решили брать этого щенка», – объяснил Спирин.

А хозяин киевской квартиры, как ни странно, положительно отнесся к идее своих постояльцев о щенке корги. Как оказалось, у некого когда-то был питбультерьер.

И вот 23 февраля в семье Артема и Дарьи появился Лойд. Крепкий, здоровый «парень» с характером. Спирин говорит, что Лойд для них не просто домашнее животное, а полноценный член семьи, как сын. «С одной стороны он покладистый, но бывает и своенравным. Любит выполнять различные команды, и не потому что перед ним хозяин и так надо делать, Лойду просто очень нравится. Он к этому относится как в игре, как к какой-то забаве», – отметил 25-летний собеседник.

Стать звездой Лойду помог знакомый Артема, который, между прочим, тоже мечтает о корги. «Как-то в разговоре Антон Тараненко, кстати, мой земляк, сказал, что хочет снять ролик и получил добро от Управления туризма и промоции Киевской городской государственной администрации на его производство. Идея состояла в том, что собака будет ходить по туристическим местам Киева и разговаривать на английском языке для привлечения иностранцев в столицу. Мне понравился сценарий, и я согласился. Немного нервничал, я не знал, как поведет себя Лойд, ведь он не артист, никогда не ходил на курсы дрессировки. Но я зря переживал, все прошло отлично. Лойд все 6 часов съемок был молодцом, он весь процесс, когда вокруг него бегали люди с камерами и над головой летали дроны, воспринял как игру», – поделился Спирин.

За свою работу корги получил гонорар от съемочной группы – 10-килограммовый мешок корма. Теперь Лойда узнают на улице – чешут ухо, гладят по холке и фотографируют.

«О том, что видео уже в сети, мы узнали от соседей. Выхожу гулять, и тут к нам подходят люди со словами, что похожую собаку видели в ролике. И показывают видео в смартфоне. Я когда увидел, заулыбался и говорю, что это собака и есть Лойд», – вспоминает хозяин звездного пса.

«Уже на протяжении недели по несколько раз в день мы встречаемся с журналистами. Пес с удовольствием позирует перед видеокамерами и лишь однажды был недовольным: при выключенной камере вел себя как обычно, но как только оператор начинал снимать – начинал громко лаять», – отметил Артем.

Фото Управления туризма и промоции Киевской ГГА

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»