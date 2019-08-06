ДАП в миниатюре: Работники музея воссоздали картину боев за Донецкий аэропорт (Фото). Новости

В Гайсине (Винницкая обл.) работники музея АТО создали уменьшенную копию Донецкого аэропорта, как он выглядел во время боевых действий в конце 2014 года. Показали старый и новый терминалы, башню и дорогу жизни. В воссоздании этих событий помогали «киборги».

В 2014 году Борис Лесовой доставлял боеприпасы ВСУ в Пески, потом пошел в оборону Донецкого аэропорта. «Наша задача была удерживать высоту. В то время ДАП считался стратегической высотой, потому что надо было держать взлетку, и мы полностью контролировали юго-восток Донецка – Спартак и остальные. Задача была – удерживать высоты, удерживать здания, чтоб не заходили незаконные вооруженные формирования. Мы удерживали подвал, первый, второй и половину третьего этажа на тот момент», – вспоминает «киборг».

О том какие задания и где выполнял задачи в ДАП, участник боевых действий показывает на макете Донецкого аэропорта. «Мы были уже в кольце, у нас одна оставалась дорога жизни, по которой вывозили раненых, убитых. По ней же завозились боеприпасы и продовольствие. Остальное – там везде были сепаратисты», – рассказал Борис.

Мини-копию Донецкого аэропорта начали создавать в конце 2016 года. С того времени в нее добавляют новые детали. По словам участника боевых действий и директора Гайсинского музея АТО Андрея Голованя, чтобы воссоздать картину максимально точно, тесно общались с украинскими защитниками, изучали видео, снятое в Донецком аэропорту.

«Нам помогали ребята, которые непосредственно были в Донецком аэропорту, чтобы мы могли максимально правдиво отобразить эту картину на макете. На нем изображены зимняя диорама в точном масштабе. Для этого делалась спутниковая съемка», – говорит он.

На макете изображены боевые действия, которые шли в ДАП в декабре 2014 года. Все обозначения и объекты детализированы очень четко. Сейчас работники музея АТО собирают информацию, чтобы на макетах воспроизвести бои за Иловайск и Дебальцево.

Напомним, битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014-го по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибли от 200 до 500 украинских солдат и до 800 членов незаконных вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что в Украине 16 января неофициально называют Днем украинских «киборгов» – защитников Донецкого аэропорта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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