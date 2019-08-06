Будущее Европы: Подростки из Донбасса поставят пьесу о войне и новой жизни. Новости

Подростки из Донбасса с участием детей из Германии создадут театральную постановку об опыте войны и строительстве новой жизни на руинах, выборе курса в жизни и вектора развития своей родной страны.

В рамках социокультурного проекта The Future of Europe 15 украинских и 15 немецких подростков покажут совместное видение европейского будущего. Украину в постановке представят переселенцы и жители прифронтовых территорий Донбасса. Участники рассказали о проекте накануне их творческого путешествия в Германию.

Одна из участниц проекта – Полина. Девушка родилась в Донецке, но из-за вооруженного конфликта на Донбассе сейчас живет в Днепропетровске.

Еще одна участница из Донецка – Ярослава. Ее семья также была вынуждена выехать из родного города с началом боевых действий. «Моя семья выбрала потерять абсолютно все. Было такое, что я жила в ужасных условиях – 4 кровати и поле. Это было страшно. И в проекте мы будем касаться темы войны. Это тяжело лично для меня, потому что вспоминаю эти события. Я переживаю их снова», – говорит девушка.

У каждого из участников социологического проекта своя история, но объединяет подростков война, которая началась на Донбассе в 2014 году и внесла коррективы в их жизнь. Подросткам – от 12 до 16 лет. Некоторые из них помнят Майдан и начало вооруженной агрессии РФ на Донбассе, рассуждают о будущем Украины и европейских ценностях.

Катерина с родителями 5 лет назад переехала из ныне неподконтрольного украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.) в Харьковскую область. «Даже тогда в 12-13 лет я уже чувствовала, что я тоже несу большую ответственность за страну. Когда вырасту, должна что-то сделать. Не знаю, откуда бралось это чувство. Сейчас я стараюсь участвовать во всех проектах, которые помогут в этом. Этот проект идеален для меня. Он объединяет актерское мастерство, а я много играла в театре. Это близкая для меня тема, ведь я – переселенка», – поясняет она.

Украинские участники проекта готовятся к поездке в Германию. Там вместе с 15 немецкими подростками они будут ставить пьесу на тему – «Будущее Европы».

Как сообщил художественный руководитель проекта Андрей Май, в Германию юные украинцы едут с полевым исследованием на тему, что такое Европа сейчас. «Едут в крайний западный регион Германии – Дюссельдорф, Кёльн, Борн. Мы специально выбрали этот регион страны, которая пережила большую войну. Там наиболее остро до сих пор стоит вопрос примирения и понимания, как с этим жить дальше. Они вместе должны найти решение. Как высказаться – выбирают сами. Думаю, все выйдут из этого проекта другими», – рассказал он.

После поездки в Германию все участники проекта соберутся в Украине, в творческом лагере, где подростки двух стран объединят все наработанные тексты и видео, и создадут из них мультимедийный документальный спектакль.

«Участники, кроме того, что они уже являются авторами текстов, драматургами, они еще выступают как режиссеры и актеры. С ними будут работать профессионалы, но в качестве менторов. Перед ними стоит вопрос – куда мы двигаемся? Это молодежь, которая через 5-10 лет будет куда-то направлять нашу страну, и они уже могут показать нам вектор развития», – отметила генеральный менеджер проекта Виктория Видищева.

В сентябре подростков ждет тур по 15 городам Украины с презентацией постановки, а в ноябре ее покажут на театральном фестивале в Кёльне (Германия).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»